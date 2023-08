Fast acht Monate nach seinem Herzstillstand hat Footballprofi Damar Hamlin eine große Hürde auf dem Weg zu seinem Comeback in der NFL genommen.

Fast acht Monate nach seinem Herzstillstand hat Footballprofi Damar Hamlin eine große Hürde auf dem Weg zu seinem Comeback in der Profiliga NFL genommen. Der 25-Jährige gehört zum 53-köpfigen Kader, den die Buffalo Bills am Dienstag für die neue Saison meldeten. Die Spielzeit beginnt am 9. September.

Hamlin hatte am 2. Januar im Spiel bei den Cincinnati Bengals einen Herzstillstand erlitten. Er wurde noch auf dem Feld reanimiert und später im Krankenhaus in ein künstliches Koma versetzt.

Dreieinhalb Monate nach seinem Zusammenbruch hatte Hamlin wieder Grünes Licht von den Ärzten erhalten und die Arbeit für sein Comeback aufgenommen.