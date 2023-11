Das Allstar-Game in der NBA wird 2025 im Chase Center der Golden State Warriors in San Francisco ausgetragen.

Das Allstar-Game in der NBA wird 2025 im Chase Center der Golden State Warriors in San Francisco ausgetragen. Das teilte die Liga am Montag (Ortszeit) mit. Die 74. Ausgabe der Show-Partie der besten Basketballer ist für den 16. Februar 2025 terminiert.

"Wir freuen uns, die All-Star-Feierlichkeiten in der San Francisco Bay Area auszurichten, wo der Basketball eine lange und traditionsreiche Geschichte hat", sagte Silver NBA-Commissioner Adam Silver in einer Erklärung.

Das diesjährige All-Star-Spiel wird im Februar in Indianapolis ausgetragen - zum ersten Mal seit 1985. Die Partie wird dann wieder im traditionellen Format Eastern Conference gegen Western Conference ausgetragen - somit könnten etwa Superstar LeBron James und Frankreichs Wunderkind Victor Wembanyama auf der gleichen Seite spielen.