San Francisco (SID) - Die Golden State Warriors müssen die restlichen fünf Hauptrundenspiele in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ohne ihren Topstar Stephen Curry bestreiten. Wie der Ex-Meister mitteilte, mache der 34-Jährige, der unter einer Bänderdehnung im linken Fuß leidet, "gute Fortschritte". In der regulären Saison, die am 10. April endet, werde er aber nicht mehr zum Einsatz kommen.

"Wir hatten gehofft, dass er vielleicht ein oder zwei Spiele am Ende der regulären Saison spielen würde", sagte Warriors-Headcoach Steve Kerr: "Aber das war immer sehr unwahrscheinlich."

Curry, der Golden State zu drei Meisterschaften geführt hatte, verpasste wegen der Blessur die letzten sieben Spiele - davon gewann Golden State nur eines. Sein Team liegt dennoch auf Kurs direkte Play-off-Teilnahme. Ernst würde es dann ab dem 16. April für die Warriors.

Curry, der den NBA-Rekord für verwandelte Dreipunktwürfe hält, erzielte in der laufenden Saison im Schnitt 25,5 Punkte pro Spiel.