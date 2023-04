Köln (SID) - Die Dallas Mavericks sind bei der NBA mit ihrem Protest gegen die Spielwertung nach ihrer Heimniederlage Ende März gegen Meister Golden State Warriors gescheitert. Die Basketball-Profiliga lehnte den Einspruch ab, das 125:127 bleibt bestehen.

Beim Spiel in Dallas hatten die Referees mit einem missverständlichen Pfiff für Wirbel gesorgt. Die Mavericks-Profis gingen kurz vor Ende des dritten Viertels davon aus, den Ball zu bekommen und stellten sich auf der falschen Seite des Feldes auf - die Warriors konnten in der anderen Hälfte ungehindert einen Korb erzielen.

Da nach der Szene noch fast 14 Minuten zu spielen gewesen seien und Dallas in den letzten 120 Sekunden zweimal in Führung gegangen sei, wurde den Mavericks laut NBA nicht die Chance zum Sieg geraubt. Die Franchise habe das Gegenteil nicht beweisen können, hieß es in der Mitteilung. Die Liga räumte aber ein, dass die Schiedsrichter mit der Situation besser hätten umgehen können.

Die Niederlage könnte wehtun. Dallas droht die Play-offs zu verpassen.