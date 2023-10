Basketball-Supertalent Victor Wembanyama (19) hat auch im zweiten Vorbereitungsspiel auf seine erste NBA-Saison geglänzt. In knapp 23 Minuten Spielzeit erzielte er für die San Antonio Spurs beim 120:104-Sieg gegen die Miami Heat 23 Punkte. Der Franzose versenkte dabei zehn seiner 15 Wurfversuche, war bester Scorer seines Teams und begeisterte die Zuschauer mit mehreren sehenswerten Dunkings.

"Ich lerne wirklich viel und versuche, auch meine Werkzeuge in der Defensive zu erweitern", sagte Wembanyama nach der Partie: "Wir müssen noch viel über uns selber und unsere Teamkollegen lernen, aber wir sind auf dem richtigen Weg."

Im nächsten Vorbereitungsspiel trifft Wembanyama mit den Spurs am Montag (2.00 Uhr MESZ) auf die Houston Rockets. Sein Debüt in der besten Basketball-Liga der Welt feiert er voraussichtlich am 25. Oktober im Heimspiel gegen die Dallas Mavericks um Superstar Luka Doncic und den Deutschen Maxi Kleber.