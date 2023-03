Quarterback Derek Carr hat sich in der US-Football-Profiliga NFL nach neun Jahren bei den Raiders den New Orleans Saints angeschlossen.

Köln (SID) - Quarterback Derek Carr hat sich in der US-Football-Profiliga NFL nach neun Jahren bei den Raiders den Orleans Saints" itemprop="name" />New Orleans Saints angeschlossen. Die Franchise bestätigte den Deal, laut Medienberichten erhält der 31-Jährige bis 2027 insgesamt 150 Millionen Dollar.

"Dereks Erfahrung, seine Führungsqualitäten und Fähigkeiten werden für unsere Offensive von Vorteil sein", teilten die Saints mit. Die damaligen Oakland Raiders hatten Carr 2014 in der zweiten Runde gedraftet. Im Februar trennte sich der nach Las Vegas umgezogene Klub vom Spielmacher.

Derweil einigten sich die Seattle Seahawks und ihr Quarterback Geno Smith auf eine weitere Zusammenarbeit. Der Routinier (32), nach dem Abschied von Russell Wilson zu den Denver Broncos neue Nummer eins im Team, soll in drei Jahren 105 Millionen Dollar erhalten - davon 52 allein in der ersten Saison.

In der vergangenen Saison verdiente Smith 3,5 Millionen Dollar und führte Seattle mit starken Leistungen überraschend in die Play-offs. Seit seinem NFL-Einstieg im Jahr 2013 kassierte Smith 17,5 Millionen an Gehalt, nun ist ganz großer Zahltag.