Die Philadelphia Eagles haben in der National Football League ( NFL) als letztes Team die erste Saisonniederlage kassiert. Der Super-Bowl-Verlierer der Vorsaison patzte am Sonntag bei den New York Jets dramatisch mit 14:20 und steht nun bei fünf Siegen aus sechs Spielen. Zuvor hatten bereits die San Francisco 49ers beim 17:19 bei den Cleveland Browns ihre makellose Bilanz verloren.

Im MetLife Stadium in East Rutherford leistete sich Eagles-Quarterback Jalen Hurts zwei Minuten vor Spielende eine fatale Interception, Jets-Runningback Breece Hall sicherte New York in der Folge mit einem späten Touchdown den Sieg. Für die Jets, denen Star-Quarterback Aaron Rodgers mit einem Achillessehnenriss voraussichtlich die komplette Spielzeit fehlen wird, war es der dritte Saisonsieg und der erste Erfolg gegen die Eagles überhaupt.

Der deutsch-amerikanische Wide Receiver Amon-Ra St. Brown kehrte unterdessen von seiner Oberkörper-Verletzung zurück und führte die Detroit Lions mit seinem dritten Touchdown der Saison zum fünften Sieg. Bei den Tampa Bay Buccaneers siegten die Lions mit 20:6 und festigten die Führung in der North-Division der NFC.