NFL-Profi Damien Harris von den Buffalo Bills ist nach seinem Zusammenstoß im Spiel gegen die New York Giants offenbar auf dem Weg der Besserung. "Damien Harris ist aus dem Krankenhaus entlassen worden und ruht sich zu Hause aus", sagte Bills-Trainer Sean McDermott am Montag: "Er befindet sich im Gehirnerschütterungsprotokoll und hat eine Nackenverstauchung, aber er scheint heute guter Dinge zu sein."

Running Back Harris war am Sonntagabend beim Erfolg gegen New York (14:9) nach einem Zusammenprall mit einem Verteidiger auf dem Feld liegen geblieben und dort minutenlang behandelt worden. Im Anschluss wurde er auf einer Trage in einen Rettungswagen verlegt.

Die beängstigenden Szenen erinnerten an Buffalo-Teamkollege Damar Hamlin, der Anfang des Jahres einen Herzstillstand auf dem Feld erlitten hatte. Seit gut zwei Wochen nimmt dieser wieder am aktiven Spielbetrieb teil.

Auf dem Platz feierten die Dallas Cowboys am Montag ihren vierten Sieg der Saison. Eine Woche nach der bitteren 10:42-Pleite gegen die San Francisco 49ers gewannen die Texaner mit 20:17 bei den Los Angeles Chargers. Damit liegt das Team um Quarterback Dak Prescott in der NFC East nur noch einen Sieg hinter den Philadelphia Eagles. Diese hatten am Sonntag bei den New York Jets überraschend ihre erste Niederlage der Saison kassiert (14:20).