Footballprofi Amon-Ra St. Brown hat mit den Detroit Lions in der US-Liga NFL eine überraschend heftige Pleite kassiert. Gegen die Baltimore Ravens waren die Lions um den deutsch-amerikanischen Wide Receiver beim 6:38 chancenlos und mussten ihre zweite Saisonniederlage hinnehmen. Auch Fullback Jakob Johnson und seine Las Vegas Raiders erwischten beim 12:30 gegen die Chicago Bears einen schlechten Tag.

Die Lions waren in Baltimore nach einem Horrorstart von Beginn an klar unterlegen. Nach vier Touchdowns der Ravens lagen St. Brown und Co. bereits Mitte des zweiten Viertels 0:28 zurück. Der Receiver war mit 13 Passfängen für 102 Yards mal wieder in guter Form, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.

Auch Las Vegas hatte offensiv deutliche Probleme und lag nach zwei Touchdowns der Bears, bei denen St. Browns Bruder Equanimeous aktuell verletzt fehlt, zunächst mit 0:14 zurück. Die Hypothek war zu groß und die von Ersatz-Quarterback Brian Hoyer geleitete Angriffsreihe zu schwach. Die Raiders mussten die vierte Niederlage im siebten Spiel hinnehmen.

Dem sechsmaligen Super-Bowl-Sieger New England Patriots gelang ein unerwartetes Erfolgserlebnis. Gegen Division-Rivale Buffalo Bills gewannen die Patriots 29:25 und fuhren ihren erst zweiten Saisonsieg ein. Das Team von Headcoach Bill Belichick hatte zuvor bereits fünf teilweise heftige Niederlagen kassiert.