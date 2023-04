Quarterback Jalen Hurts ist nach der Unterzeichnung seines Rekordvertrags bei den Philadelphia Eagles aus der National Football League (NFL) heiß auf den Super-Bowl-Triumph. "Geld ist schön. Meisterschaften sind besser", sagte der 24-Jährige und ergänzte: "Die harte Arbeit geht weiter, das Feuer brennt."

Hurts hat seinen Vertrag bis 2028 verlängert und kassiert dafür bis zu 255 Millionen Dollar. Damit steigt er dem Vernehmen nach zum pro Saison bestbezahlten Spieler der NFL-Geschichte auf. 179 Millionen Dollar sind ihm garantiert, sein bisheriger Rookie-Kontrakt läuft noch ein Jahr, dann greift der Rekord-Deal.

"Ich versuche nur, die beste Version von mir selbst zu sein - der beste Spieler, Anführer und Mann, der ich sein kann. Und das wird sich nie ändern", versicherte Hurts. Er war 2020 als Nummer 53 von Philadelphia im Draft gezogen worden, in der vergangenen Saison führte der gebürtige Texaner die Eagles in den Super Bowl, in dem sie sich nur knapp den Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes geschlagen geben mussten. Das soll sich laut Hurts in der kommenden Saison ändern: "Wir haben etwas Besonderes vor."