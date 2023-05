NFL-Profi Foster Moreau steht trotz seiner im März erhaltenen Krebsdiagnose vor einer Vertragsunterschrift bei den New Orleans Saints.

NFL-Profi Foster Moreau steht trotz seiner im März erhaltenen Krebsdiagnose vor einer Vertragsunterschrift bei den Orleans Saints" itemprop="name" />New Orleans Saints. Wie ESPN am Mittwoch berichtete, soll sich der 26 Jahre alte Tight End mit der Franchise aus dem Bundesstaat Louisiana auf einen Dreijahresvertrag in Höhe von bis zu 12 Millionen US-Dollar geeinigt haben.

Moreau hatte sich schon im März bei den Saints als potenzieller Neuzugang vorgestellt. Dabei diagnostizierte das Medizinteam von New Orleans das Hodgkin-Lymphom bei dem 26-Jährigen. Nach Angaben seines Agenten soll Moreau nun nach der Behandlung positive Ergebnisse erzielt und "grünes Licht" für ein Comeback auf das Footballfeld erhalten haben.

Moreau, in New Orleans geboren, hatte von 2019 bis zum Ende der abgelaufenen Saison für die Oakland bzw. Las Vegas Raiders gespielt. Beim Klub war er bis zuletzt Teamkollege des Stuttgarters Jakob Johnson.