Der deutsch-amerikanische Football-Profi Equanimeous St. Brown wird den Chicago Bears in der US-Profiliga NFL wochenlang nicht zur Verfügung stehen.

Der deutsch-amerikanische Football-Profi Equanimeous St. Brown wird den Chicago Bears in der US-Profiliga NFL wegen einer Oberschenkelverletzung wochenlang nicht zur Verfügung stehen. Wie die Franchise am Freitagabend (Ortszeit) bekannt gab, wurde der Wide Receiver auf die Liste verletzter Spieler gesetzt, was einen Ausfall von mindestens vier Spielen bedeutet.

"EQ" hatte sich die Verletzung während des 40:20-Sieges gegen die Washington Commanders zugezogen und musste die Partie angeschlagen vorzeitig beenden. Für ihn können die Bears nun ersatzweise einen anderen Spieler in den 53-Mann-Kader berufen.

Auch sein jüngerer Bruder Amon-Ra, der bei den Detroit Lions ebenfalls als Wide Receiver mit guten Leistungen für Furore sorgt, hatte seinem Team zuletzt wegen einer Verletzung am Oberkörper gefehlt, trainierte aber in dieser Woche bereits wieder voll.