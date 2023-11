Nach seinem Achillessehnenriss will Footballstar Aaron Rodgers tatsächlich noch in dieser Saison auf die NFL-Bühne zurückkehren.

Nach seinem Achillessehnenriss will Footballstar Aaron Rodgers tatsächlich noch in dieser Saison auf die NFL-Bühne zurückkehren. "Gib mir ein paar Wochen", antwortete der Quarterback von den New York Jets am Montag auf die Frage, wann er wieder spielen werde. Nach der Partie gegen die Los Angeles Chargers (6:27) hatte Rodgers kurz mit Chargers-Safety Derwin James geredet und war über das Mikrofon zu verstehen.

Rodgers hatte sich bei seinem Debüt für die Jets Mitte September nach nicht einmal fünf Minuten die schwere Verletzung zugezogen. Normalerweise ist eine neun- bis zwölfmonatige Pause die Folge. Der 39-Jährige hatte zuletzt aber mehrfach betont, in seiner Reha schon viel weiter als üblich zu sein.

Am Montag kam Rodgers ohne Krücken ins Stadion und warf auf dem Feld einige Bälle. "Wir gehen so klug wie möglich vor und versuchen nicht, die Achillessehne zu belasten, sondern sie so zu dehnen, damit ich schneller mit den Bewegungen beginnen kann", hatte der Routinier in der Pat McAfee Show gesagt.

Mit einer 4:4-Bilanz sind die Jets Mitte der Hauptrunde Dritter der AFC East. Sollte Rodgers sein Comeback geben, könnte er mit seinem Team wohl nicht mehr um die Play-offs kämpfen.