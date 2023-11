Zweiter Sieg im fünften Spiel: Weltmeister Dennis Schröder hat die Toronto Raptors in der NBA zurück in die Erfolgsspur geführt.

Zweiter Sieg im fünften Spiel: Weltmeister Dennis Schröder hat die Toronto Raptors in der NBA mit einer starken Leistung zurück in die Erfolgsspur geführt. Nach zuvor drei Niederlagen in Serie landeten die Kanadier in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga einen 130:111-Kantersieg gegen die Milwaukee Bucks, der deutsche Nationalmannschaftkapitän erzielte mit 24 Punkten und 11 Assists ein Double-Double.

Den Grundstein zum überraschend deutlichen Erfolg legten die Raptors mit einer fulminanten ersten Hälfte, nach der Toronto mit 66:44 führte. Bester Werfer der Gastgeber war Pascal Siakam mit 26 Punkten. Für Milwaukee um die Superstars Giannis Antetokounmpo (16 Punkte) und Damian Lillard (15) war es die zweite Saisonniederlage.

Maxi Kleber feierte mit den Dallas Mavericks unterdesen ein 114:105 gegen die Chicago Bulls - und damit den vierten Sieg im vierten Spiel. Luka Doncic blieb diesmal mit 18 Zählern verhältnismäßig blass, Kleber verbuchte in seinen vier Minuten Spielzeit keinen Punkt.

Daniel Theis war derweil auch im vierten Spiel der Indiana Pacers nur Zuschauer. Bei den noch ungeschlagenen Boston Celtics (4:0) setzte es für die Pacers eine 104:155-Klatsche, bei der Trainer Rick Carlisle erneut nicht auf den deutschen Weltmeister zurückgriff. Für die Pacers war es nach zwei Siegen zum Start die zweite Niederlage hintereinander.

Auch Isaiah Hartenstein ging mit den New York Knicks leer aus. Der 25-Jährige unterlag mit seinem Team 89:95 gegen die Cleveland Cavaliers und blieb in 16 Minuten ohne Punkt, sammelte aber sechs Rebounds. Die Knicks stehen nach fünf Partien nun bei zwei Siegen und drei Niederlagen.