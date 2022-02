Köln (SID) - Nach einem Unfall bei der Super-Bowl-Party greift Footballstar Matthew Stafford in die eigene Tasche. Der Quarterback des neuen NFL-Champions Los Angeles Rams will mit seiner Frau Kelly die Krankenhausrechnungen einer Fotografin bezahlen, die am Mittwoch während der Feier von einer Bühne gestürzt war und sich an der Wirbelsäule verletzt hatte. Auch die Kosten für zwei zu Bruch gegangene Kameras werden die Staffords tragen.

"Wir stehen seit dem Vorfall in Kontakt mit Kelly Smiley und es tut uns leid, was passiert ist", teilten die Rams aus der US-Profiliga NFL und die Staffords in einer gemeinsamen Erklärung mit: "Wie wir Kelly gesagt haben, werden wir alle ihre Krankenhausrechnungen bezahlen und ihre Kameras ersetzen. Wir wünschen ihr eine schnelle Genesung."

Es gibt Videoaufnahmen vom Sturz, Matthew Stafford sah diesen offenbar, reagierte aber nicht darauf und erntete dafür in den Sozialen Medien Kritik. Auf der Spendenplattform GoFundMe wurden bereits mehr als 40.000 Dollar für die Fotografin gesammelt.