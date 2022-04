Trotz einer Karrierebestleistung von Topstar Kevin Durant haben die Brooklyn Nets in der NBA ihre zweite Niederlage in Folge kassiert.

Köln (SID) - Trotz einer Karrierebestleistung von Topstar Kevin Durant haben die Brooklyn Nets in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ihre zweite Niederlage in Folge kassiert. Beim 115:122 bei den Atlanta Hawks kam der 33-Jährige auf 55 Punkte, konnte damit die schwache Leistung seiner Teamkollegen aber nicht wettmachen.

"Ich bin sauer über diese Niederlage. Ich habe gut getroffen, wäre aber lieber mit dem Sieg aus der Halle gegangen, indem wir einfach die kleinen Dinge erledigt hätten", sagte der wertvollste Spieler (MVP) von 2014. Titelkandidat Brooklyn liegt bei noch vier ausstehenden Spielen nur auf Platz zehn der Eastern Conference und muss im "Play-in-Tournament" um das Play-off-Ticket kämpfen.

Durant ist in der laufenden Saison nach Teamkollege Kyrie Irving, Karl-Anthony Towns (Minnesota/beide 60), Trae Young (Atlanta) und LeBron James (Los Angeles Lakers/beide 56) bereits der fünften Spieler mit mindestens 55 Punkten in einer Partie. 19-mal erreichte 2021/22 ein Profi bereits die 50-Punkte-Marke - in der gesamte Spielzeit 2020/21 geschah dies 14-mal. Den NBA-Rekord hält seit 1962 der legendäre Wilt Chamberlain mit sagenhaften 100 Punkten für die Philadelphia Warriors.