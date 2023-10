Weltmeister Dennis Schröder ist exakt vier Wochen nach dem Coup von Manila auf das Basketballparkett zurückgekehrt und hat sein Debüt für die Toronto Raptors genossen. "Es hat sich großartig angefühlt, mit meinen neuen Teamkollegen da draußen zu sein, sie beim Spielen kennenzulernen", sagte der NBA-Profi aus Braunschweig nach dem 112:99 gegen die Sacramento Kings.

Der Nationalmannschaftskapitän war in diesem Sommer von den Los Angeles Lakers nach Kanada gewechselt, im ersten Einsatz gehörte Schröder zur Startformation und verbuchte in gut 17 Minuten Einsatzzeit sechs Punkte sowie fünf Assists. Gary Trent Jr. war der Topwerfer bei den Raptors (22).

Schröder war in der vergangenen Woche nach Kanada geflogen, um in die Vorbereitung einzusteigen. "Das Trainingscamp in Vancouver war großartig", sagte der Point Guard rückblickend, weiter geht es am Sonntag mit dem zweiten von insgesamt vier Tests gegen die Cairns Taipans aus Australien. Zum Saisonstart trifft Toronto am 25. Oktober zu Hause auf die Minnesota Timberwolves.