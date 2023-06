Er schrieb geduldig Autogramme, posierte lächelnd für Fotos - und genoss den Hype um seine Person sichtlich: Basketball-Supertalent Victor Wembanyama ist bei seiner Ankunft in den USA begeistert empfangen worden. Drei Tage vor dem NBA-Draft, der in der Nacht zu Freitag in New York über die Bühne geht, präsentierte sich der 19 Jahre alte Franzose gut gelaunt und auch etwas überrascht vom Rummel am Flughafen in New Jersey.

"Ich weiß nicht, woher sie wussten, auf welchem Flug ich war", sagte Wembanyama in einem von der NBA in den sozialen Medien geposteten Video: "Es macht Spaß zu sehen, dass man einen solchen Einfluss auf die Menschen haben kann."

Wembanyama gilt als der begehrteste erste Pick seit LeBron James im Jahr 2003. Er dürfte zu den San Antonio Spurs wechseln, die beim Draft das Erstzugriffsrecht erhalten. Wembanyama würde auf den Spuren der französischen Basketball-Legende Tony Parker wandeln, der zwischen 2003 und 2014 vier Meisterschaften mit San Antonio gewann. Die vergangene Hauptrunde beendeten die Texaner als Schlusslicht der Western Conference.