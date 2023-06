Trotz Temperaturen von fast 40 Grad haben am Flughafen in San Antonio rund 300 Fans der Spurs Victor Wembanyama empfangen.

Trotz Temperaturen von fast 40 Grad haben am Flughafen in San Antonio rund 300 Fans der Spurs das französische Basketball-Wunderkind Victor Wembanyama (19) empfangen. "Wem-V-P" riefen die Menschen in Anlehnung an den Titel für den wertvollsten Spieler (MVP), als der Neuzugang des NBA-Klubs den Privatjet auf dem Rollfeld verließ.

Die Spurs hatten Wembanyama am Donnerstag im Draft an Position eins ausgewählt. Der 2,24 Meter große Center gilt als Megatalent. Wembanyama, der von den Spurs am Samstag in San Antonio vorgestellt wird, schrieb Autogramme und machte Selfies mit den Fans, die vier Stunden hinter einem Zaun auf den Heilsbringer gewartet hatten. Auch eine Umarmung vom Klub-Maskottchen (The Coyote) gab es zur Begrüßung.