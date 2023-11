Die Edmonton Oilers um Eishockey-Star Leon Draisaitl bleiben dank einer späten Aufholjagd in der Erfolgsspur.

Die Kanadier gewannen nach dem schwachen Saisonstart in der nordamerikanischen Profiliga NHL auch das zweite Spiel unter dem neuen Headcoach Kris Knoblauch, das 4:3 nach Verlängerung gegen die Seattle Kraken bedeutete den dritten Sieg in Serie. Draisaitl steuerte zwei Assists bei.

Mann des Spiels war aber Draisaitls Teamkollege Evander Kane. Der Flügelstürmer traf erst sechseinhalb Minuten vor Ende zum 2:3-Anschluss, ehe ihm in der letzten Minute der regulären Spielzeit auf Vorlage von Draisaitl das Ausgleichstor gelang. In der dritten Minute der Overtime legte Kane dann sogar noch den Siegtreffer nach.

Für die Oilers war es erst der fünfte Sieg im 15. Saisonspiel. Bei Seattle kam Nationaltorhüter Philipp Grubauer nicht zum Einsatz.