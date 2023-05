Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer und die Seattle Kraken sind erfolgreich ins Play-off-Viertelfinale der nordamerikanischen Profiliga NHL gestartet. Bei den Dallas Stars gewann Seattle das Auftaktmatch mit 5:4 nach Verlängerung und sicherte sich eine gute Ausgangsposition für den weiteren Verlauf der Best-of-seven-Serie. Das zweite Spiel findet in der Nacht zu Freitag ebenfalls in Texas statt.

Seattle geriet im torreichen ersten Drittel zwei Mal in Rückstand, glich diesen aber jeweils aus und ging noch vor der ersten Eispause in Führung. Im Schlussdrittel rettete Joe Pavelski mit seinem vierten Treffer des Abends Dallas in die Verlängerung. Dort machte Yanni Gourde für Seattle alles klar. Grubauer parierte 25 von 29 Versuchen.

Im zweiten Spiel des Abends gewannen die Florida Panthers ihr erstes Viertelfinal-Match bei den Toronto Maple Leafs mit 4:2.