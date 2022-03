Flachau (SID) - Skirennläufer Linus Straßer braucht für einen erneuten Platz auf dem Weltcup-Podest die nächste Aufholjagd. Der Münchner liegt beim Flutlicht-Slalom in Flachau nach dem ersten Lauf nur auf dem zwölften Rang, der Rückstand auf den Führenden Johannes Strolz beträgt bereits 1,56 Sekunden. Der Olympia-Zweite aus Österreich hat vor heimischem Publikum seinen zweiten Saisonsieg im Weltcup vor Augen. In Peking hatte Strolz sich zudem sensationell zum Olympiasieger in der Kombination gekrönt.

Der Norweger Atle Lie McGrath liegt als Zweiter schon 0,97 Sekunden zurück. Dritter ist Slalom-Olympiasieger Clement Noel (+1,00) aus Frankreich. Straßer, der in Peking Silber mit der Mannschaft gewonnen hatte, muss für einen Mutmacher allerdings nicht allzu weit zurückschauen: Zehn Tage zuvor war er beim Heimrennen in Garmisch-Partenkirchen von Rang 16 noch auf Platz drei gefahren.

In Flachau wird am Mittwochabend der im Januar in Zagreb abgebrochene Slalom nachgeholt, bereits zur Halbzeit liegt dabei der Gesamtführende der Disziplinwertung weit zurück: Henrik Kristoffersen, Doppelsieger zuletzt in Garmisch, erlaubte sich im unteren Teil des Kurses einen Fehler und schaffte es mit 2,67 Sekunden Rückstand gerade noch in den zweiten Lauf. Als einzigem Deutschen neben Straßer gelang das auch Anton Tremmel (Rottach-Egern).