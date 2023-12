Fußball-Zweitligist Holstein Kiel muss wegen eines Fehlverhaltens seiner Fans tief in die Tasche greifen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte die Störche mit einer Buße in Höhe von 24.180 Euro, wie der Verband am Donnerstag mitteilte. Am 24. September hatten Kieler Anhänger beim Ligaspiel gegen Hertha BSC mindestens zwölf Rauchtöpfe und 19 Bengalische Feuer gezündet.