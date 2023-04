Darmstadt 98 hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga am 27. Spieltag ausgebaut.

Darmstadt 98 hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga am 27. Spieltag ausgebaut. Die Lilien gewannen 2:1 (1:1) gegen den SC Paderborn und führen mit 58 Punkten das Klassement souverän an. Zweiter ist fünf Zähler dahinter der Hamburger SV, der am Samstag 6:1 (2:0) gegen Hannover 96 gewonnen hatte.

Matthias Bader (35.) und Braydon Manu (59.) waren für Darmstadt erfolgreich. Florent Muslija (44., Foulelfmeter) zeichnete für das zwischenzeitliche 1:1 des SCP verantwortlich.

Dagegen büßte der 1. FC Heidenheim auf Relegationsrang drei durch das 0:1 (0:1) am Samstagabend gegen den FC St. Pauli, der den zehnten Sieg in Folge feierte, wichtigen Boden ein. Der Kiezklub ist mit 47 Punkten bis auf vier Zähler an Heidenheim herangerückt.

Am Sonntag feierte im Abstiegskampf die SpVgg Greuther Fürth einen 2:0 (2:0)-Sieg beim Schlusslicht SV Sandhausen, der 1. FC Magdeburg holte beim 2:2 (1:0) bei Jahn Regensburg einen Zähler. Hingegen verlor Hansa Rostock bei der Heimspiel-Premiere des neuen Trainers Alois Schwartz das Nordduell gegen Holstein Kiel 2:3 (1:2) und ist seit sieben Spielen ohne Sieg. Einen Punkt holte Arminia Bielefeld beim 2:2 (1:0) gegen Fortuna Düsseldorf.

In Regensburg traf Baris Atik (10.) für Magdeburg zur Führung, Andreas Albers (52.) gelang das 1:1. Daniel Elfadli (80.) brachte die Sachsen-Anhaltiner wieder in Führung, aber Kaan Caliskaner (90.) stellte den 2:2-Endstand her. Magdeburgs Daniel Heber sah nach einer Notbremse (90.+1) die Rote Karte.

Die Torjäger vom Dienst, Branimir Hrgota (9.) und Ragnar Ache (26.), schossen Fürth in Sandhausen auf die Siegerstraße. Zu allem Überfluss sah SVS-Coach Tomas Oral wegen Meckerns kurz vor Schluss die Rote Karte und musste auf die Tribüne.

Routinier Fabian Klos (20.) traf zum 1:0 für die Arminia, Emmanuel Iyoha (48.) konnte für Düsseldorf ausgleichen. Felix Klaus (60.) erzielte das 2:1 für die Gäste, doch Bryan Lasme (84.) glich für die Hausherren aus.

In Rostock schoss Rick van Drongelen (12.) den FC Hansa in Führung, doch Fabian Reese (44.), Philipp Sander (45.+2) und Lewis Holtby (47.) sorgten für ein 3:1 der Kieler. Lukas Hinterseer (53.) verkürzte für die Rostocker.