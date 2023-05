Nach der indiskutablen Leistung beim Zweitliga-Saisonfinale übernimmt die Mannschaft von Arminia Bielefeld für ihre Fans den Eintritt zum ersten Relegationsspiel um den Klassenerhalt. "Uns ist dieses Zeichen an unsere extrem treuen Fans wichtig. Den Klassenerhalt werden wir nur gemeinsam packen können: Mannschaft und Fans gemeinsam", sagte Kapitän Fabian Klos.

Nach dem 0:4 beim 1. FC Magdeburg am Sonntag muss die Arminia am Freitag auswärts und Dienstag zu Hause (beide 20.45 Uhr/Sat. 1 und Sky) gegen den Drittliga-Dritten Wehen Wiesbaden" itemprop="name" />SV Wehen Wiesbaden antreten. "Wir wissen, dass sie uns am Freitag wieder den Rücken stärken werden. Diese Leidenschaft unserer Anhänger wollen wir mit unserer Aktion würdigen", sagte Klos. Das Bielefelder Kontingent hat 1879 Karten.