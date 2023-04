Darmstadt 98 strebt weiter dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga entgegen.

Darmstadt 98 strebt weiter dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga entgegen. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht gewann zum Auftakt des 29. Spieltags der 2. Liga etwas glücklich 2:1 (1:1) gegen den Karlsruher SC und liegt souverän an der Tabellenspitze. Zumindest den Relegationsrang hat Darmstadt angesichts seines deutlichen Vorsprungs so gut wie sicher.

Nachdem Fabian Schleusener (11.) Karlsruhe früh in Führung gebracht hatte, drehten Braydon Manu (26.) und Phillip Tietz (50.) das Spiel. In der zweiten Halbzeit musste Darmstadt einige gefährliche Situationen überstehen. Darmstadts Verfolger 1. FC Heidenheim könnte mit einem Sieg am Sonntag gegen Holstein Kiel wieder näher heranrücken. Der KSC liegt trotz der Niederlage im gesicherten Mittelfeld.

Filip Stojilkovic (3.) hätte fast für einen Traumstart der Darmstädter gesorgt. Sein vermeintliches 1:0 galt wegen einer knappen Abseitsstellung jedoch nicht. Dennoch ließ sich Lieberknechts Team nicht beirren und spielte munter nach vorne - der Treffer aber fiel auf der Gegenseite: Schleusener verwandelte eine schöne Kombination über die rechte Seite.

Darmstadt schlug wenig später zurück: Tietz legte für Manu auf, der vor Karlsruhes Torhüter Marius Gersbeck die Nerven behielt. Kurz nach der Pause war Tietz nach einer Ecke per Kopf erfolgreich.

Doch die Führung gab den Darmstädtern kaum Sicherheit, Torhüter Marcel Schuhen rückte immer mehr in den Mittelpunkt. Die Defensive der Gastgeber wirkte nicht sicher.