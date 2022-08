Auch dank eines Traumtors von Angreifer John Verhoek ist Hansa Rostock ein Prestigesieg in der 2. Fußball-Bundesliga gelungen.

Rostock (SID) - Auch dank eines Traumtors von Angreifer John Verhoek ist Hansa Rostock ein Prestigesieg in der 2. Fußball-Bundesliga gelungen. Im Duell gegen den Nordrivalen FC St. Pauli siegte das in der ersten Halbzeit entfesselt auftretende Rostock am 5. Spieltag mit 2:0 (2:0) und feierte dabei den dritten Saisonerfolg. Für St. Pauli war es die zweite Niederlage der laufenden Spielzeit.

Höhepunkt war Verhoeks Treffer zum 2:0: Der Niederländer, der drei Jahre für St. Pauli auf Torejagd gegangen war, traf akrobatisch per Fallrückzieher aus rund zehn Metern (17.). Zuvor hatte Kai Pröger (4.) getroffen.

Rostock hatte sich die frühe Führung verdient. Das Team von Trainer Jens Härtel überforderte St. Pauli mit frühem Pressing und schnellem Umschaltspiel. Die Hamburger waren mit dem Halbzeitergebnis noch gut bedient. Hansa hatte auch nach der Pause alles im Griff, die Schlagzahl der Großchancen verringerte sich aber.