Trainer Torsten Lieberknecht von Zweitliga-Tabellenführer Darmstadt 98" itemprop="name" />Darmstadt 98 spürt trotz der im ersten Anlauf vergebenen Aufstiegschance weiter keinen besonderen Druck. "Im Fußball gibt es keine Matchbälle. Wir kicken um drei Punkte", sagte der 49-Jährige: "Deswegen denken wir über solche Begrifflichkeiten nicht nach. Die Mannschaft verspürt große Lust darauf, Spiele zu gewinnen. Unser Antrieb ist die Jagd nach Siegen und nach Punkten."

Sein Team sehe sich trotz der Ausgangslage noch immer als "Jäger nach Punkten", führte Lieberknecht aus: "Neun Zähler sind in dieser Saison noch übrig. Die versuchen wir zu holen." Einen ersten Matchball hatten die Lilien am vergangenen Wochenende gegen den FC St. Pauli (0:3) liegen gelassen, nun können sie durch einen Erfolg bei Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) erneut mit einem Sieg aus eigener Kraft den Aufstieg perfekt machen.

"Schon gegen St. Pauli hat mich die Mannschaft massiv beeindruckt, wie sehr sie im Tunnel war", betonte der Trainer: "Das gilt nun auch fürs nächste Spiel. Wir wollen uns das Glück mit Massivität und Leidenschaft erarbeiten." Auf einen ebenfalls zum Aufstieg reichenden parallelen Ausrutscher des Hamburger SV wollen sich die Hessen keinesfalls verlassen. "Ich will von den Ergebnissen auf den anderen Plätzen nichts wissen", erklärte Lieberknecht: "Wir wollen unser Ding durchziehen."