Fortuna Düsseldorf hat Torjäger Rouwen Hennings nach dem Ende aller Aufstiegshoffnungen emotional, aber ohne Sieg verabschiedet. Das Team von Trainer Daniel Thioune erreichte gegen Hannover 96 im letzten Heimspiel der Saison ein 3:3 (1:2) und versäumte es dadurch, wieder mit dem viertplatzierten FC St. Pauli gleichzuziehen.

Hennings wurde bei seiner Einwechslung in der 74. Minute noch einmal stürmisch gefeiert. Der 35-Jährige, seit sieben Jahren im Verein, ist mit 50 Treffern der Düsseldorfer Rekordtorschütze in der 2. Liga, insgesamt erzielte er in 228 Pflichtspielen 84 Tore. Er wird seine Karriere anderswo fortsetzen und später einen Platz im Trainerstab des Nachwuchsleistungszentrums einnehmen.

Es war ein wenig wie Sommerfußball im Park ohne unnötig harte Verteidigung. Als Hennings kam, stand es vor 35.512 Zuschauerinnen und Zuschauern schon 2:2. Cedric Teuchert (12.) und Louis Schaub (21.) nutzten frühe Gelegenheiten der Gäste, der Anschlusstreffer des ehemaligen 96ers Felix Klaus (30.) leitete eine stärkere Phase der Fortuna ein. Nach Klaus' Ausgleich (52.) kam Hennings und bereitete das 3:2 durch Daniel Ginczek (77.) vor. Maximilian Beier (90.) konterte.

Beide Klubs werden in der kommenden Saison einen erneuten Anlauf auf die Bundesliga-Rückkehr starten - die Düsseldorfer mit ihrem Gratisticket-Konzept "Fortuna für alle".