Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison in der 3. Fußball-Liga verkündet. Der SVS verpflichtete Offensivspieler Joe-Joe Richardson vom Greifswalder FC aus der Regionalliga Nordost. Der 21-jährige US-Amerikaner erzielte in der aktuellen Saison in 27 Ligaspielen sieben Tore und bereitete zehn Treffer vor.