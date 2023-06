Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat in U19-Nationalspieler Marius Wörl (19) den ersten Zugang für die kommende Saison verpflichtet. Der Mittelfeldspieler kommt ablösefrei vom Drittligisten 1860 München und unterschreibt einen Vertrag bis 2026.

"Für sein Alter ist er in seiner Entwicklung schon sehr weit", sagte 96-Sportdirektor Marcus Mann: "Den Sprung in die 2. Liga trauen wir ihm schon jetzt zu, trotzdem kann es auch eine Option sein, dass er für die kommende Saison noch einmal verliehen wird, um Spielpraxis zu sammeln." In der vergangenen Saison absolvierte Wörl für die Münchner 18 Spiele in der 3. Liga (3 Torvorlagen) und kam zudem in der U19-Bundesliga zum Einsatz.