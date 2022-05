Hannover 96 trennt sich von Niklas Hult und Philipp Ochs. Dies teilten die Niedersachsen am Mittwoch mit. Beide Verträge laufen zu Saisonende aus.

Hannover (SID) - Fußball-Zweitligist Hannover 96 trennt sich nach Saisonende von Niklas Hult und Philipp Ochs. Wie die Niedersachsen am Mittwoch mitteilten, werden die auslaufenden Verträge der beiden Außenbahnspieler nicht verlängert. Wohin es Hult und Ochs ziehen wird, steht noch nicht fest.

Der 32-jährige Hult war im Sommer 2020 vom griechischen Klub AEK Athen gekommen. Der frühere Nationalspieler Schwedens erzielte in der laufenden Saison in 26 Spielen einen Treffer. Ochs (25) war vor zwei Jahren von der TSG Hoffenheim an die Leine gewechselt, er kommt bisher auf 19 Einsätze.