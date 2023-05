Rechtsverteidiger Sebastian Jung spielt auch in der kommenden Saison für den Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC.

Rechtsverteidiger Sebastian Jung spielt auch in der kommenden Saison für den Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC. Der 32-Jährige verlängerte seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr. Der frühere Nationalspieler (ein A-Länderspiel) kam in dieser Saison in bislang 24 Partien für den KSC zum Einsatz. Jung spielt seit 2020 für die Badener.