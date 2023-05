Die Niedersachsen teilten am Dienstag mit, dass Mittelfeldspieler Lars Kehl von der 2. Mannschaft des SC Freiburg nach Osnabrück kommt.

Nach dem dramatischen Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga hat der VfL Osnabrück seinen ersten Transfer bestätigt. Die Niedersachsen teilten am Dienstag mit, dass Mittelfeldspieler Lars Kehl von der 2. Mannschaft des SC Freiburg nach Osnabrück kommt. Über die Vertragslaufzeit des 21-Jährigen macht der Klub keine Angaben.

Osnabrück war am Samstag dank einer späten Aufholjagd aufgestiegen. Beim 2:1 gegen Dortmund II" itemprop="name" />Borussia Dortmund II fielen beide Treffer in der Nachspielzeit, damit entriss der VfL dem Wehen Wiesbaden" itemprop="name" />SV Wehen Wiesbaden den bereits sicher geglaubten direkten Aufstieg. Die Hessen müssen in die Relegation.