Mittelfeldspieler Laszlo Benes fehlt dem Hamburger SV im Kampf um die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Der Slowake hat sich am vergangenen Sonntag im Zweitligaspiel beim SV Sandhausen (1:0) einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen und kann in der Relegation gegen den VfB Stuttgart am Donnerstag (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) und am Montag nicht auflaufen.

Benes hat in der abgelaufenen Zweitliga-Saison 33 von 34 möglichen Spielen absolviert und 15 Scorerpunkte (sechs Treffer, neun Assists) verbucht. Der 25-Jährige verletzte sich bei einem Schussversuch.