Gelsenkirchen (SID) - Der neue Vorstandsvorsitzende des Fußball-Zweitligisten Schalke 04, Bernd Schröder, sieht sich nach wenigen Wochen im Amt für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet. "Ich bin auf Schalke angekommen", sagte der 55-Jährige bei seiner offiziellen Vorstellung am Dienstag. Zum 1. Januar hatte er seine Aufgabe angetreten.

Er habe aufgrund "der Größe des Vereins und der Pandemie geschuldet" noch nicht alle Mitarbeiter, Partner, Freunde und Unterstützer im Umfeld kennenlernen können, aber "dieser warme Empfang ist bei so einem emotionalen Verein vielleicht nicht überraschend. Aber es ist dennoch schön, wenn es dann wirklich so passiert", so Schröder, der auf einer Pressekonferenz über seine ersten Eindrücke auf Schalke sprach.

Zuletzt war er zweieinhalb Jahre als Direktor Marketing bei Bundesligist Bayer Leverkusen tätig gewesen. Der promovierte Volkswirt betonte über die Arbeit im Schalker Vorstand: "Wir agieren als Team, das entspricht auch meiner Führungsphilosophie. Bisher verlief die Zusammenarbeit im Vorstand sehr harmonisch. Wir alle im Vorstand bringen verschiedene Expertisen ein. Das macht uns stark."