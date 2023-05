Fußball-Zweitligist Paderborn 07" itemprop="name" />SC Paderborn hat Mittelfeldspieler Mattes Hansen (19) vom Bundesligisten Schalke 04 verpflichtet. Der U19-Kapitän der Knappen wechselt zur kommenden Saison nach Ostwestfalen, teilte der SCP am Mittwoch mit. "Mattes überzeugt mit seinem strategischen Blick und bringt alle Fähigkeiten mit, um in Paderborn den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen", sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber.