Can Bozdogan war in der vergangenen Saison an den FC Utrecht ausgeliehen und wechselt nun fest zum niederländischen Erstligisten.

Die Wege von Bundesliga-Absteiger Schalke 04 und Mittelfeldspieler Can Bozdogan trennen sich endgültig. Der 22-Jährige war bereits in der vergangenen Saison an den FC Utrecht ausgeliehen und wechselt nun fest zum niederländischen Fußball-Erstligisten. Das gaben die Königsblauen am Dienstag bekannt.

"Er selbst hat den Wunsch geäußert, in Utrecht bleiben zu wollen und nicht nach Gelsenkirchen zurückzukehren", sagte Sportvorstand Peter Knäbel: "Wir sind sehr froh, dass wir uns mit Utrecht einigen konnten und wir bei einer weiteren positiven Entwicklung auch zukünftig finanziell partizipieren werden." Zur Höhe der Ablösesumme machten die Schalker keine Angaben.