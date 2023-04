Düsseldorf (SID) - Darmstadt 98" itemprop="name" />Darmstadt 98 muss seine Pläne für die Fußball-Bundesliga erst einmal auf Eis legen. Der Zweitliga-Spitzenreiter verlor 0:1 (0:0) bei Fortuna Düsseldorf. Die Lilien, die nach dem Abstieg 2017 ihre Erstliga-Rückkehr anstreben, haben aber sechs Runden vor Saisonende noch fünf Punkte Vorsprung auf den drittplatzierten Hamburger SV.

Emmanuel Iyoha (51.) traf für die Fortuna, die seit 1988 nicht mehr zu Hause gegen Darmstadt verloren hat. Düsseldorf darf angesichts von sechs Zählern Rückstand auf den HSV noch vom Aufstieg träumen.

Vor 30.179 Zuschauern in Düsseldorf hätte die Fortuna eigentlich früh in Führung gehen müssen. Christoph Klarer und Dawid Kownacki scheiterten bei einer Doppelchance aus kurzer Distanz am Darmstädter Torhüter Marcel Schuhen (12.). Auf der Gegenseite verpasste Marvin Mehlem die große Möglichkeit zum ersten Treffer der Partie (28.). Kurz darauf war es der Darmstädter Stürmer Philipp Tietz, der per Kopf knapp das Tor verfehlte (33.).

Kurz nach Beginn des zweiten Durchgangs durften die Fortuna-Fans jubeln. Beim abgefälschten Schuss von Iyoha war Schuhen machtlos. Nach dem Rückstand erhöhten die Gäste die Schlagzahl. Ein Schuss von Matthias Bader landete am Pfosten (59.). Auch im Anschluss drängte Darmstadt auf den Ausgleich, Tietz konnte per Kopf Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier nicht überwinden (82.).