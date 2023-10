Der FC St. Pauli hat in der 2. Fußball-Bundesliga die Rückkehr an die Tabellenspitze geschafft.

Der FC St. Pauli hat in der 2. Fußball-Bundesliga die Rückkehr an die Tabellenspitze geschafft. Die Millerntor-Elf kam gegen den Karlsruher SC zu einem schwer erkämpften 2:1 (0:1). Der eingewechselte Philipp Treu (90.+2) erzielte mit einem fulminanten Schuss das Siegtor für die Gastgeber. Lange Zeit hatte es sogar nach der ersten Saisonniederlage für die Kiez-Kicker ausgesehen.

Der Ex-St.-Paulianer Igor Matanovic (43.), der insgesamt 13 Jahre bei den Hamburgern gespielt hatte, traf für die Badener zum Führungstor. Aus Respekt vor seinem Ex-Klub verzichtete der 20-Jährige allerdings auf seinen Torjubel. Johannes Eggestein (80.) erlöste dann die Gastgeber mit seinem Ausgleichstreffer.

Am Freitagabend hatte Fortuna Düsseldorf durch das 4:1 in Braunschweig Platz eins übernommen und wurde nun wieder überflügelt. Am Abend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) könnte der Hamburger SV beim 1. FC Kaiserslautern mit St. Pauli wieder gleichziehen.

Schon in der achten Minute hatte Fabian Schleusener für die Gäste die Führung auf dem Fuß, scheiterte allerdings mit seinem Schuss an Torwart Nikola Vasilj.

Die Gäste versteckten sich keineswegs, fanden immer wieder Lücken in der gegnerischen Deckung. Die Hausherren taten sich schwer, das Spiel war zu statisch. Außerdem konnten die Hamburger kaum einmal mit Ballstafetten Lücken beim KSC reißen. Die Gäste überzeugten mit einer guten Raumaufteilung und viel Laufbereitschaft. Am Ende wurde er Druck der St. Paulianer allerdings zu groß.