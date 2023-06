Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat sich mit Stürmer Ba-Muaka Simakala verstärkt und den früheren U18-Nationalspieler bis zum 30. Juni 2025 unter Vertrag genommen. Der 26-Jährige wechselt ablösefrei vom Ligarivalen VfL Osnabrück zu den Störchen.

Mit 19 Toren in der abgelaufenen Saison hatte Simakala einen großen Anteil am Aufstieg der Niedersachsen. Beim 2:1-Erfolg im Endspiel um den Niedersachsen-Pokal bei Atlas Delmenhorst am vergangenen Wochenende war er ein letztes Mal für Osnabrück zum Einsatz gekommen.