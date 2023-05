Tim Kleindienst hat den 1. FC Heidenheim mit seinem 25. Saisontor in die Fußball-Bundesliga geschossen.

Tim Kleindienst hat den 1. FC Heidenheim mit seinem 25. Saisontor in die Fußball-Bundesliga geschossen. Am 34. Spieltag erzielte der Stürmer in der neunten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer zum 3:2 bei Jahn Regensburg.

In der Spielzeit 2023/24 startet der FCH als 57. Mannschaft erstmalig in der Eliteklasse. Zum ersten Mal stellt Heidenheim auch den Torschützenkönig der 2. Bundesliga, kann dabei allerdings auch erst auf eine neunjährige Ligazugehörigkeit zurückblicken.

Auf den Plätzen zwei und drei in der Torschützenliste folgen Robert Glatzel vom Hamburger SV (19 Treffer) und Steven Skrzybski von Holstein Kiel (15).

Rekordtorjäger der 2. Liga bleibt der viermalige Torschützenkönig Simon Terodde mit 172 Treffern in 283 Spielen für den MSV Duisburg, Union Berlin, VfL Bochum, VfB Stuttgart, 1. FC Köln, Hamburger SV sowie Schalke 04. Es folgt Dieter Schatzschneider mit 153 Treffern.

Die meisten Torschützenkönige in der Liga-Historie stellt Arminia Bielefeld (7). Aus den Reihen des Karlsruher SC konnten sechs Spieler die Bestmarke setzen. Alleiniger Rekordhalter für die meisten Treffer in einer Spielzeit ist Horst Hrubesch mit 41 Toren (1977/78) für Rot-Weiss Essen in der 2. Bundesliga (Nord). - Die Torschützenkönige der 2. Bundesliga seit 1974/75 im Überblick:

1974/75 (Staffel Nord) Volker Graul ( Arminia Bielefeld) 30 Tore

1974/75 (Staffel Süd) Bernd Hoffmann ( Karlsruher SC) 25

1975/76 (Nord) Norbert Stolzenburg ( Tennis Borussia Berlin) 27

1975/76 (Süd) Karl-Heinz Granitza (SV Röchling Völklingen) 29

1976/77 (Nord) Franz Gerber (FC St. Pauli) 27

1976/77 (Süd) Lothar Emmerich (Würzburger FV) 24

1977/78 (Nord) Horst Hrubesch ( Rot-Weiss Essen) 41

1977/78 (Süd) Emanuel Günther ( Karlsruher SC) 27

1978/79 (Nord) Karl-Heinz Mödrath (Fortuna Köln) 28

1978/79 (Süd) Eduard Kirschner ( SpVgg Greuther Fürth) 28

1979/80 (Nord) Christian Sackewitz ( Arminia Bielefeld) 35

1979/80 (Süd) Emanuel Günther ( Karlsruher SC) 28

1980/81 (Nord) Frank Mill ( Rot-Weiss Essen) 40

1980/81 (Süd) Horst Neumann (Darmstadt 98) 27

--- ab 1981 eingleisige 2. Bundesliga ---

1981/82 Rudi Völler (1860 München) 37

1982/83 Dieter Schatzschneider (Fortuna Köln/Hannover 96) 31

1983/84 Emanuel Günther ( Karlsruher SC), Roland Wohlfarth ( MSV Duisburg) je 30

1984/85 Manfred Burgsmüller (Rot-Weiß Oberhausen) 29

1985/86 Leo Bunk ( Blau-Weiß 90 Berlin) 26

1986/87 Siegfried Reich (Hannover 96) 26

1987/88 Souleyman Sane (SC Freiburg) 21

1988/89 Sven Demandt (Fortuna Düsseldorf) 35

1989/90 Maurice Banach (SG Wattenscheid 09) 21

1990/91 Michael Tönnies ( MSV Duisburg) 29

--- modifizierte Liga nach der Wiedervereinigung ---

1991/92 (Staffel Nord) Radek Drulak (VfB Oldenburg) 21

1991/92 (Staffel Süd) Michael Preetz (1. FC Saarbrücken) 17

--- Rückkehr zur eingleisigen 2. Bundesliga ---

1992/93 Siegfried Reich (VfL Wolfsburg) 27

1993/94 Uwe Wegmann (VfL Bochum) 22

1994/95 Jürgen Rische (VfB Leipzig) 17

1995/96 Fritz Walter ( Arminia Bielefeld) 21

1996/97 Angelo Vier ( Rot-Weiss Essen) 18

1997/98 Angelo Vier (FC Gütersloh) 18

1998/99 Bruno Labbadia ( Arminia Bielefeld) 28

1999/00 Tomislav Maric (Stuttgarter Kickers) 21

2000/01 Olivier Djappa (SSV Reutlingen); Artur Wichniarek ( Arminia Bielefeld) je 18

2001/02 Artur Wichniarek ( Arminia Bielefeld) 18

2002/03 Andrej Woronin ( FSV Mainz 05) 20

2003/04 Francisco Copado (SpVgg Unterhaching); Marek Mintal ( 1. FC Nürnberg) je 18

2004/05 Lukas Podolski (1. FC Köln) 24

2005/06 Christian Eigler ( SpVgg Greuther Fürth) 18

2006/07 Giovanni Federico ( Karlsruher SC) 19

2007/08 Milivoje Novakovic (1. FC Köln) 20

2008/09 Benjamin Auer (Alemannia Aachen); Cedric Makiadi ( MSV Duisburg); Marek Mintal ( 1. FC Nürnberg) 16

2009/10 Michael Thurk (FC Augsburg) 23

2010/11 Nils Petersen (Energie Cottbus) 25

2011/12 Alexander Meier (Eintracht Frankfurt); Olivier Occean ( SpVgg Greuther Fürth); Nick Proschwitz (SC Paderborn) je 17

2012/13 Domi Kumbela ( Eintracht Braunschweig) 19

2013/14 Mahir Saglik (SC Paderborn) 15

2014/15 Rouwen Hennings ( Karlsruher SC) 17

2015/16 Simon Terodde (VfL Bochum) 25 Tore

2016/17 Simon Terodde (VfB Stuttgart) 25 Tore

2017/18 Marvin Ducksch (Holstein Kiel) 18 Tore

2018/19 Simon Terodde (1. FC Köln) 29 Tore

2019/20 Fabian Klos ( Arminia Bielefeld) 21 Tore

2020/21 Serdar Dursun (Darmstadt 98) 27 Tore

2021/22 Simon Terodde ( Schalke 04) 30 Tore

2022/23 Tim Kleindienst ( 1. FC Heidenheim) 25 Tore