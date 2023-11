Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden hat seine Siegesserie in der 2. Fußball-Bundesliga auch gegen den 1. FC Kaiserslautern fortgesetzt.

Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden hat seine Siegesserie in der 2. Fußball-Bundesliga auch gegen den 1. FC Kaiserslautern fortgesetzt. Die Hessen bezwangen die zuvor punktgleichen Roten Teufel nach Rückstand mit 2:1 (0:1) und schoben sich mit dem vierten Erfolg nacheinander an den Pfälzern vorbei. Der FCK befindet sich hingegen weiter im Abwärtstrend, das Team von Dirk Schuster blieb im vierten Ligaspiel in Folge sieglos.

Marlon Ritter (39.) brachte die Gäste mit ihrem ersten Torschuss in Führung, nach der Pause drehten Thijmen Goppel (51.) und Ivan Prtajin (65.) die Partie. Damit verliert Kaiserslautern mit nun fünf Punkten Rückstand die Aufstiegsränge aus den Augen und befindet sich erstmals seit dem 4. Spieltag in der unteren Tabellenhälfte.

In Wiesbaden begann die Partie ereignisarm, beide Teams neutralisierten sich, Torchancen waren Mangelware. Während Wehen seine einzig nennenswerte Möglichkeit durch Amar Catic (6.) ungenutzt ließ, machte es der FCK dank Ritter zumindest in Sachen Chancenverwertung besser.

Nach der Pause änderte sich das Bild, das Spiel wurde lebhafter: Der FCK jubelte erneut, doch nur kurz - Terrence Boyd (49.) stand im Abseits. Dann schlug Wiesbaden nach ruhenden Bällen zu, erst im Anschluss an eine Ecke, dann nach einem Freistoß von Robin Heußer.