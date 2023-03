Disney-Star Josh Gad hat sich mit deutlichen Worten gegen toxische, rassistische Trolle gestellt. Die Anfeindungen, denen sich der kommende "Arielle"-Film ausgesetzt sieht, bezeichnete er als "armselig".

Während der Oscarverleihung am vergangenen Sonntag debütierte der erste ausführliche Trailer zum kommenden Disney-Film "Arielle, die Meerjungfrau" mit Halle Bailey (22) in der Hauptrolle. Das Vorschauvideo zur neuen Realverfilmung des gleichnamigen Zeichentrickfilm-Klassikers von Disney kommt aktuell auf YouTube (Stand: Sonntag, 19. März) auf bedauerliche 1,2 Millionen Daumen nach Unten bzw. Dislikes - ein klares Ergebnis der Aktivität toxischer, rassistischer Trolle. Gegen diese hat sich jetzt Disney-Star Josh Gad (42) auf Twitter zur Wehr gesetzt, und den diversen Cast des kommenden Films verteidigt.

Josh Gad: "Stell dir vor, so kaputt und armselig zu sein..."

Der 42-jährige Schauspieler ist unter anderem als englische Originalstimme des liebenswerten Schneemanns Olaf aus den zwei "Die Eiskönigin"-Filmen bekannt, und trat auch in der Disney-Realverfilmung "Die Schöne und das Biest" (2017) auf. Auf Twitter schrieb Gad nun an die Adresse der rassistischen Trolle gerichtet: "Stell dir vor, so kaputt und armselig in deinem Leben zu sein, dass deine größte Sorge die Hautfarbe einer singenden Meerjungfrau ist, die ein Fantasieprodukt ist".

Imagine being so broken and pathetic in life that your chief concern is the skin color of… a make-believe singing mermaid. https://t.co/7F6F8LT2b9 — Josh Gad (@joshgad) March 16, 2023

Die rassistischen Anfeindungen gegen "Arielle, die Meerjungfrau" kamen zuerst im Sommer 2019 auf, als das Casting der jungen Darstellerin Bailey bekannt wurde. Ein Teaser-Trailer aus dem September vergangenen Jahres steht auf YouTube bei bedauernswerten 3,5 Millionen Dislikes - ein Phänomen, das zuletzt häufig zu beobachten war. So sahen sich etwa auch die zwei im letzten Jahr erschienenen Fantasy-Serien "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" und "House of the Dragon" rassistischen Anfeindungen toxischer Fans ausgesetzt, die sich ebenfalls an den diversen Casts der beiden Großproduktionen störten.

"Arielle, die Meerjungfrau" startet am 25. Mai in den Kinos.