Der Disney-Animationsfilm "Vaiana" aus dem Jahr 2016 wird als Realverfilmung umgesetzt. Dwayne Johnson, der Halbgott Maui seine Stimme lieh, ist an dem Projekt beteiligt.

"Vaiana" (Originaltitel: "Moana") wurde 2016 zum Erfolg. Der Disney-Animationsfilm spielte an den Kinokassen über 680 Millionen US-Dollar ein, 2017 wurde er in den Oscar-Kategorien "Bester Animationsfilm" und "Bester Filmsong" nominiert. Jetzt kehrt die Insel Motonui und ihre Bewohner zurück auf die Kinoleinwand, dieses Mal als Realverfilmung. Dwayne "The Rock" Johnson (50), der im Original dem Halbgott Maui seine Stimme lieh, verkündete die frohe Botschaft bei Twitter. "Ich bin stolz sagen zu können, dass wir die wunderschöne Geschichte von Moana auf die Live-Action-Großleinwand bringen", twitterte der Schauspieler.

Maui habe sein Leben verändert "und ich fühle mich geehrt, mit Disney Studios zusammenzuarbeiten, um unsere Geschichte durch das Reich der Musik und des Tanzes zu erzählen, das im Kern das ist, was wir als polynesische Menschen sind", erklärt Johnson, der auf Hawaii aufwuchs. In der Ankündigung ist ein Clip zu sehen, in dem der Schauspieler und zwei seiner Töchter auf Hawaii am Strand zu sehen sind.

Humbled to say we’re bringing #MOANA’s beautiful story to the live action big screen!#MAUI changed my life (miss you grandpa) and I’m honored to partner with @DisneyStudios to tell our story thru the realm of music & dance, which at the core is who we are as Polynesian people🪝 pic.twitter.com/CxJFKQewUS — Dwayne Johnson (@TheRock) April 3, 2023

"Ich trage unsere Kultur stolz auf meiner Haut und in meiner Seele, und diese einmalige Gelegenheit, sich mit Maui wieder zu vereinen, inspiriert vom Geist meines verstorbenen Großvaters, High Chief Peter Maivia, ist eine, die für mich sehr tiefe Bedeutung an", schreibt er zudem bei Instagram zu dem Video und deutet damit an, dass er Maui selbst zum Leben erwecken wird. Der neue Film, der sich derzeit in der Entwicklung befindet, wird von Johnson, Dany Garcia und Hiram Garcia produziert. Unter den ausführenden Produzenten befindet sich auch Auli'i Cravalho (22), sie hatte im Original die titelgebende Hauptfigur gesprochen.

"Vaiana": Darum geht's

Im Original-Film hat Vaiana von Geburt an eine einzigartige und besondere Verbindung zum mächtigen, weiten Ozean. Als ihr Volk und ihre Heimat bedroht werden, folgt sie dem Ruf des Ozeans und sticht gegen den Willen ihres Vaters in See. Sie will Maui, den Halbgott des Windes und des Wassers, aufspüren, um mit ihm ein magisches Artefakt auf eine sagenumwobene Insel zurückzubringen. Maui schließt sich Vaiana nur widerwillig an. Auf ihrer Entdeckungsreise erleben sie so einige Abenteuer und erfahren starken Gegenwind.