Chris Evans macht Marvel-Fans seinen neuen Film "Ghosted" schmackhaft. Der Captain-America-Darsteller verriet, dass ein paar Stars aus dem MCU einen Cameo-Auftritt in seinem neuen Werk haben werden.

Chris Evans (41) verspricht Gastauftritte von Marvel-Stars in seinem neuen Film "Ghosted". Dies verkündete der ehemalige Captain-America-Darsteller in einem Interview in der TV-Sendung "Good Morning America". "Es gibt einige Cameos, das ist richtig. Können wir das verraten?", sagte der Schauspieler. Die Antwort gab er selbst: "Ich schätze, das können wir."

"Wir hatten ein paar alte Marvel-Kumpel dabei", erzählte Evans dann. Die Kollegen hat er offenbar selbst in den Job hineingeredet. Denn er bekannte, dass er es hasse, jemand um Cameos zu bitten: "Das ist das Schlimmste." Schließlich müsse der Miniauftritt in ihren Terminkalender passen.

Doch offenbar war Evans erfolgreich. "Diese Leute haben sich der Herausforderung gestellt und waren für mich da - es war großartig", sagte er. Um welche Stars aus dem Marvel-Universum es sich handelt, verriet er aber nicht.

"Ghosted": Ana de Armas sprang für Marvel-Star ein

"Ghosted" startet am 21. April 2023 beim Streamingdienst Apple TV+. Chris Evans spielt einen vom Pech verfolgten Normalo, der sich in eine rätselhafte Frau verliebt. Als die sich als Geheimagentin entpuppt, steckt er schon mitten in einem Abenteuer.

Die Frau an seiner Seite verkörpert Ana de Armas (34). Die Kubanerin sprang ein, als eine Kollegin absagte. Denn ursprünglich sollte Scarlett Johansson (38) die Rolle spielen. Doch zu der Wiedervereinigung der zwei Marvel-Stars kam es nicht. Die Black-Widow-Darstellerin schmiss aufgrund von Terminproblemen hin.