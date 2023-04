Welcher Darsteller beerbt Daniel Craig als James Bond? Hollywood-Star Ana de Armas, die zuletzt in "Keine Zeit zu sterben" zu sehen war, hat einen besonderen Favoriten auf die 007-Rolle.

Nach Daniel Craigs (55) Abschied als 007 wird ein neuer Schauspieler in die Rolle von Gentleman-Spion James Bond schlüpfen. Während bei den britischen Buchmachern derzeit Henry Cavill (39) und "Bullet Train"-Star Aaron Taylor-Johnson (32) vorne liegen, hat Ana de Armas (34) einen speziellen Kandidaten für Craigs Nachfolge im Kopf. In einem gemeinsamen Interview mit ihrem "Ghosted"-Co-Star Chris Evans (41) sprach sich de Armas, die in "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" (2021) die CIA-Agentin Paloma verkörperte, für den irischen Darsteller Paul Mescal (27) als neuen Bond aus.

Darum wird Paul Mescal wohl nicht zu 007

"Ich denke, Paul Mescal sollte es werden", erklärte de Armas wörtlich. Ihr Kollege Evans wünscht sich hingegen den Buchmacher-Favoriten Taylor-Johnson in der Bond-Rolle. "Paul Mescal ist großartig. Ich bin ein großer Aaron Taylor-Johnson-Fan", so der einstige Darsteller von Captain America.

Paul Mescal erlangte durch die Hulu-Serie "Normal People" (2020) Bekanntheit, und konnte gerade erst eine Oscar-Nominierung als "Bester Hauptdarsteller" für sein Spiel im bewegenden Vater-Tochter-Drama "Aftersun" (2022) einheimsen. Es ist jedoch wenig wahrscheinlich, dass er zum neuen Bond-Darsteller werden wird. Denn Debbie McWilliams, die langjährige Casting-Direktorin der Agenten-Filmreihe, enthüllte erst in der vergangenen Woche, dass wohl kein Schauspieler unter 30 als 007 infrage kommt. Den jüngeren Darstellern fehle es nämlich McWilliams zufolge an der für die Rolle nötigen "Gravitas" - und Mescal ist gerade einmal 27 Jahre alt.