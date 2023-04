Superstar Henry Cavill hofft, zum nächsten James Bond zu werden. Bei den britischen Buchmachern gilt der Darsteller jedoch nicht mehr als alleiniger Favorit auf die 007-Nachfolge.

Seit Daniel Craigs (55) Abschiedsvorstellung als 007 in "Keine Zeit zu sterben" (2021) brodelt die Gerüchteküche. Welcher Star wird den fünfmaligen Bond-Darsteller als Spion im Geheimdienst seiner Majestät beerben? Der Brite Henry Cavill (39), bekannt aus "The Witcher" und als Superman im DC-Universum, war bei den Buchmachern auf der Insel über längere Zeit der Favorit auf die vakante Rolle. Wie "Express" berichtet, muss sich Cavill die Spitzenposition mittlerweile jedoch mit "Kick-Ass"- und "Bullet Train"-Star Aaron Taylor-Johnson (32) teilen.

DC- und Marvel-Star liegen bei den Buchmachern gemeinsam vorne

Cavill und Taylor-Johnson, der unter anderem auch in "Avengers: Age of Ultron" zu sehen war, würden beide auch weiterhin "in hohem Maße damit in Verbindung gebracht werden, der nächste James Bond zu sein", verriet John Hill, der Sprecher des englischen Wettanbieters Coral, dem Blatt. Die beiden Darsteller würden Hill zufolge "alle Kriterien für die Rolle erfüllen", und daher bei den Buchmachern gemeinsam vorne liegen, was "keine Überraschung" sei.

Hinter Cavill und Taylor-Johnson würden demnach der britische Darsteller James Norton (37), "Bridgerton"-Star Regé-Jean Page (34) und Tom Hardy (45) auf den weiteren Plätzen folgen. Bis sich entscheidet, wer zum nächsten James-Bond-Darsteller wird, dürfte es jedoch noch eine ganze Weile dauern. So verriet Bond-Produzentin Barbara Broccoli (62) im Februar "LADBible", dass das Casting zum nächsten Bond-Film noch gar nicht begonnen habe. Auch ein Drehbuch für das 007-Abenteuer würde zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch gar nicht existieren.