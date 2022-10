Daniel Radcliffe als neuer Wolverine: Davon träumen viele Marvel-Fans seit Jahren. Der "Harry Potter"-Darsteller hat sich nun zu den Gerüchten über die Nachfolge von Hugh Jackman geäußert.

Daniel Radcliffe (33) hat sich zu den Gerüchten geäußert, dass er der neue Wolverine-Darsteller im "X-Men"-Universum werden soll. "Das ist nur ein Gerücht von einer Pressetour", stellte er im Gespräch mit "GQ" klar. Das Missverständnis kam laut Radcliffe dadurch zustande, dass er aus Langeweile Interviewfragen manchmal auf spezielle Art beantworte. "Ich sollte einfach nie den Mund aufmachen", schließt er daraus.

Das Gerücht über Radcliffe als Nachfolger von Hugh Jackman (54) kursiert bereits seit 2019. Damals machte der "Harry Potter"-Star in einem Interview einen Witz. Er werde zu Wolverine, "wenn man ihn heiß waschen und er dabei eingehen würde", sagte der 1,65-Meter-Mann damals.

Marvel-Fans wünschen sich Daniel Radcliffe als Wolverine

Das lustig gemeinte Zitat verselbständigte sich - und traf auf den Wunsch vieler Marvel-Fans. Immer wieder brachten sie Radcliffe als neuen Darsteller des unverletzlichen Krallenträgers ins Spiel. Und wiesen etwa darauf hin, dass Wolverine in den Comics eher klein sei.

Im Frühjahr 2022 kochte die Gerüchteküche noch einmal hoch. Damals gab es Spekulationen, dass Wolverine in "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" auftauchen könnte. Die Mutmaßungen, er könnte die Rolle verkörpern, wies Radcliffe schon damals zurück.

Could Daniel Radcliffe be playing the next Wolverine? 🤔



The Harry Potter star addresses the rumours...@susannareid100 | @benshephard pic.twitter.com/OxblGG5CGK — Good Morning Britain (@GMB) March 31, 2022

Hugh Jackman verkörperte John Logan alias Wolverine erstmals 2000 in "X-Men". 2017 verabschiedete sich der Australier im Abgesang "Logan - The Wolverine" von der Rolle.