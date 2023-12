Brad Pitt: Seine wichtigsten Rollen auf dem Weg zum Oscar-Triumph

© imago images/Sony Pictures Releasing/The Hollywood Archive



Im Jahr 2020 konnte Superstar Brad Pitt bei der 92. Oscarverleihung seinen ersten Sieg in einer Schauspielkategorie bejubeln: Für sein Spiel in Quentin Tarantinos "Once Upon a Time... in Hollywood" gab es endlich die Trophäe als "Bester Nebendarsteller".